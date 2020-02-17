Кабмин выложил 300-страничный отчет за 2019 год

Члены правительства рассказали, что сделали за последнее время.

Кабинет министров обнародовал на своем сайте 300-страничный отчет работы правительства в 2019 году.

Документ подан в Верховную Раду и представлен в виде отдельной веб-страницы, где представлены топ-100 достижений.

"Когда мы готовили этот отчет, мы пытались не записывать в достижения «принятие актов», «проведение мероприятий» и пр. Только то, что реально меняет положение вещей в нашей стране. Собственно, это продолжение принципа «человекоцентризма», который мы заложили в нашей Программе деятельности правительства", - сказал по этому поводу министр Кабмина Дмитрий Дубилет.

Как и сама программа деятельности, отчет о ее выполнении разбит на 78-й целей по каждому министерству.

В целях написано, что именно было сделано за последние четыре месяца, и намечены дальнейшие шаги.

Напомним, что программа деятельности Кабинета министров была утверждена Верховной Радой 4 октября 2019 года.

Согласно закону о Кабмине, после принятия программы действий парламент 12 месяцев не может рассматривать вопрос об ответственности правительства и уволить его.