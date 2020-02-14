ГБР объявило подозрение сообщнику чиновника секретариата Кабмина, задержанного за взятку

Он был посредником при получении денег.

Государственное бюро расследований 14 февраля объявило подозрение сообщнику начальника одного из управлений секретариата Кабмина в получении взятки в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 УК Украины).

Следствие установило, что чиновник секретариата привлек посредника, чтобы получить 2 млн гривен неправомерного вознаграждения. "Откат" в сумме 2,5 млн предназначался за подписание актов приема-передачи выполненных строительных работ и отзыва судебных исков к подрядчику, говорится в сообщении пресс-службы ГБР.

"Чиновник с целью избежания своего разоблачения привлек посредника, который организовал передачу неправомерного вознаграждения от представителя предпринимателя", – добавили в ГБР.

Подозреваемому грозит до 12 лет лишения воли.

Напомним, 4 февраля следователи теруправления ГБР в городе Киеве разоблачили начальника одного из управлений секретариата Кабинета министров Украины. Чиновник задержан за вымогательство и получение неправомерной выгоды (ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины) от представителя строительного бизнеса.