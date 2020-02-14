Кабмин уволил замминистра здравоохранения Симоненко

Премьер-министр Алексей Гончарук подписал указ об увольнении заместительницы министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции Елены Симоненко.

Он датирован 12 февраля и опубликован на сайте Кабинета министров.

"Уволить Елену Симоненко с должности заместителя министра здравоохранения Украины по вопросам европейской интеграции по собственному желанию", – говорится в нем.

Елена Симоненко вступила на должность в сентябре 2019 года, до этого она владела ООО "Здоровье нации".

Это уже не первое увольнение среди заместителей и членов команды главы Минздрава Зоряны Скалецкой. Напомним, что 20 ноября Кабинет министров уволил заместителя министра здравоохранения Михаила Загрийчука. А 25 ноября подал в отставку глава Национальной службы здоровья Олег Петренко. 6 декабря заявила о том, что увольняется, Гендиректор Директората стратегического планирования и евроинтеграции Ирина Литовченко.

16 декабря заявление об увольнении написал директор Центра общественного здоровья МЗ Владимир Курпита.

17 декабря в осттавку подала заместительница министра здравоохранения Младена Качурец. Она находилась на этой должности три месяца, но заявила, что занимать этот пост ей не позволяет совесть.