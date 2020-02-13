Коронавирус может жить на поверхности и оставаться опасным до 9 дней

Ученые из университета Лейбница в Ганновере, Германия, установили, что коронавирус COVID-19 может жить на поверхности до 9 дней.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на журнал Hospital Infection.

"На разных видах поверхностей он (коронавирус - ред.) может оставаться инфекционно опасным в период от 2 часов до 9 дней", - говорится в результатах исследования.

Ученые обнаружили, что коронавирус может жить на поверхности и оставаться опасным при комнатной температуре в течение девяти дней.

Это верхний предел выживания коронавируса. В среднем эта семья вирусов может жить от четырех до пяти дней на различных материалах, в частности, алюминии, дереве, бумаге, пластике и стекле.

Ранее сообщалось, что ученые из Шанхая выделили штамм коронавируса нового типа, что поможет в разработке вакцин против пневмонии COVID-19.

По состоянию на 13 февраля общее количество больных коронавирусом COVID-19 достигло более 60 тысяч человек в 27 странах. Количество умерших от этого заболевания составляет свыше 1,3 тыс. человек.