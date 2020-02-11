В Запорожской области от гриппа за неделю умерли три человека, в том числе подросток

С начала эпидсезона в области зафиксировано 5 летальных случаев в следствие осложнений гриппа.

В Запорожской области в течение последней недели в результате осложнений гриппа скончались три человека.

В областном лабораторном центре Минздрава сообщили, что два человека умерли 10 февраля.

69-летняя пенсионерка заболела еще 31 января. К медикам женщина обратилась лишь 3 февраля. Через три дня больную гриппом типа А пенсионерку перевели в реанимацию, однако 10 февраля женщина скончалась.

"Диагноз - внебольничная двусторонняя вирусно-бактериальная пневмония, ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, сахарный диабет, церебральный атеросклероз, состояние после перенесенного инсульта. Против гриппа не привита", - говорится в сообщении.

В тот же день от осложнений гриппа - острой сердечно-легочной недостаточности и пневмонии умер 15-летний житель пгт Акимовка. Он заболел 8 февраля, против гриппа вакцинирован не был.

Ранее, 5 февраля, от вызванных гриппом осложнений умерла 68-летняя жительница Запорожья. Она обратилась в больницу 26 января уже в тяжелом состоянии. По словам врачей, женщина страдала несколькими хроническими заболеваниями и слишком поздно обратилась за помощью.

По данным областного лабораторного центра, в январе 2020 зарегистрировано 2 летальных случая от гриппа у жителей Запорожья и Запорожского района. Одна из жертв болезни - беременная женщина, ребенка которой врачам удалось спасти.