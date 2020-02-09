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В Запорожской области провалились под лед и утонули трое 5-летних детей

Врачам "скорой" не удалось их спасти.

В Запорожской области провалились под лед и утонули трое 5-летних детей
Фото: mk.dsns.gov.ua

В Запорожской области провалились под лед и утонули трое 5-летних детей. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Трагедия произошла в субботу около 20:20.

"В ГосЧС поступила информация, что в селе Долинское Запорожского района на местном пруду провалились под лед и утонули три ребенка 2014 года рождения", - говорится в сообщении.

В полиции установили, что двое мальчиков и девочка 2014 рождения вместе пошли гулять и долгое время не возвращались домой. Родители начали самостоятельно искать детей и нашли их в воде на местном пруду. Врачи "скорой" пытались спасти детей, однако все трое умерли.

Напомним, ранее в Херсонской области из-за ДТП утонул мужчина и двое детей.

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