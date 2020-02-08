Подозреваемую арестовали на два месяца без права на залог.

Фото: UA:Poltava

В Полтаве 18-летняя посетительница местного тира застрелила инструктора.

Об этом сообщила в пятницу пресс-служба областной полиции области.

"7 февраля около 13:00 поступила информация, что в местном городском тире, расположенном по улице Пилипа Орлика, из огнестрельного оружия смертельно ранен инструктор. Во время работы на месте происшествия следственно-оперативная группа установила, что смертельные ранения работнику тира вызвала 18-летняя посетительница, жительница Днепра", - говорится в сообщении.

По факту умышленного убийства 64-летнего инструктора было начато досудебное расследование.

Действия подозреваемой Вероники Моториной согласно ч.1 ст.115 Уголовного кодекса квалифицировали как умышленное убийство. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от семи до 15 лет.

Фото: pl.npu.gov.ua

В субботу стали известны подробности убийства.

По данным издания "Полтавщина", девушка пошла в тир и убила инструктора после ссоры с парнем.

По словам молодого человека, его девушка была очень эмоциональной и делилась с ним желанием "кого-то убить". Она рассказывала, что хотела поехать в зону ООС, но ее не взяли в армию.

Между парой часто возникали скандалы на почве ревности.

Недавно у них похитили машинку для татуировки. Пара вызвала следственно-оперативную группу. В процессе следствия девушка приревновала парня к женщине-следователю. Это стало поводом для очередного скандала. После ссоры девушка пошла в тир, чтобы снять стресс, и начала там упражняться в стрельбе.

Сначала стреляла из пистолета Glock, потом - из автомата АК-74, напоследок она взяла в руки пистолет Марголина, который и стал орудием убийства.

По данным издания, Моторина сделала два выстрела в инструктора, одна из пуль попала в серце. Другой инструктор хотел ее остановить, тогда она навела оружие на него, потом на себя, потом снова на мужчину и наконец приложила ствол к своему виску.

Инструктор бросился на нее, девушка успела выстрелить в третий раз, но во время борьбы пуля улетела в сторону двери.

"Суспільне" сообщило, что 8 февраля Октябрьский районный суд Полтавы решил взять подозреваемую под стражу. Она арестована на 60 суток без права на залог.

На суде Моторина сказала, что "это было точно случайно" и она не хотела, чтобы инструктор умер.

Напомним, в 2008 году на территории тира "Робин Гуд" в Днепре погиб прокурор области.