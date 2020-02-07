Глава МВД Арсен Аваков отдал приказ усилить меры безопасности в Мукачево Закарпатской области, где утром произошла стрельба.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"В частности, в городе к оперативно-профилактической отработке привлечено оперативников, а также спецназовцев полиции и Национальной гвардии Украины", - говорится в сообщении в фейсбуке.

Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

Отмечается, что Аваков разделяет обеспокоенность местных властей криминогенной ситуацией в регионе. К оперативно-профилактической отработке в городе привлечены оперативники, а также спецназовцы полиции и Нацгвардии.

Начато уголовное производство по факту покушения на умышленное убийство двух или более лиц и незаконного обращения с оружием.

Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

Ранее сегодня городской совет Мукачево обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой ввести в город спецсилы Нацгвардии. Власти города считают, что причиной регулярных криминальных "разборок", является "профессиональная слабость и крайне низкая активность полиции".

Напомним, утром в Мукачево произошла стрельба на ул. Сеченова. Водители двоих автомобилей стреляли друг в друга, после чего обе машины скрылись в неизвестном направлении.