Таким образом она хотела получить больше денег при распределении общего имущества.

В Хмельницком правоохранители предупредили заказное убийство местного предпринимателя. Об этом сообщил пресс-центр МВД.

Фото: mvs.gov.ua

Организатором преступления оказалась бывшая жена пострадавшего. Смерть мужчины дала бы ей возможность сохранить немалые средства при распределении общего имущества.

Фото: mvs.gov.ua

Жительница Ровно еще в декабре 2019 года заказала убийство мужчины.

Поскольку правоохранители узнали о готовящемся преступлении заранее, правоохранители разработали и провели спецоперацию по инсценировке убийства хмельничанина.

Фото: mvs.gov.ua

Фото: mvs.gov.ua

Вся операция по предупреждению заказного убийства и задержания организатора проходила в строжайшей тайне и под полным контролем правоохранителей. Заказчицу задержали во время передачи исполнителю преступления 4500 долларов.

По данному факту открыто уголовное дело о ч. 1 ст. 14 пп. 6, 11 ч. 2 ст. 115 (подготовка к заказному убийству из корыстных побуждений) УК Украины. Сейчас следственные действия продолжаются. В частности, решается вопрос об объявлении задержанной о подозрении и избрания ей меры пресечения.

Напомним, в Киевской области полиция предотвратила заказное убийство руководителя адвокатского бюро. Его недоброжелатель нашел киллера и пообещал ему заплатить 7000 долларов за "устранение" правозащитника.