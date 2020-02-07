В Хмельницком правоохранители предупредили заказное убийство местного предпринимателя. Об этом сообщил пресс-центр МВД.
Организатором преступления оказалась бывшая жена пострадавшего. Смерть мужчины дала бы ей возможность сохранить немалые средства при распределении общего имущества.
Жительница Ровно еще в декабре 2019 года заказала убийство мужчины.
Поскольку правоохранители узнали о готовящемся преступлении заранее, правоохранители разработали и провели спецоперацию по инсценировке убийства хмельничанина.
Вся операция по предупреждению заказного убийства и задержания организатора проходила в строжайшей тайне и под полным контролем правоохранителей. Заказчицу задержали во время передачи исполнителю преступления 4500 долларов.
По данному факту открыто уголовное дело о ч. 1 ст. 14 пп. 6, 11 ч. 2 ст. 115 (подготовка к заказному убийству из корыстных побуждений) УК Украины. Сейчас следственные действия продолжаются. В частности, решается вопрос об объявлении задержанной о подозрении и избрания ей меры пресечения.
Напомним, в Киевской области полиция предотвратила заказное убийство руководителя адвокатского бюро. Его недоброжелатель нашел киллера и пообещал ему заплатить 7000 долларов за "устранение" правозащитника.