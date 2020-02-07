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Под Славянском в кустах возле автотрассы нашли гранатомет

Боеприпас был в готовности для использования, вероятно, его заложили недавно.

В кустах возле автотрассы под Славянском Донецкой области военные обнаружили и обезвредили противотанковый гранатомет РПГ-22. Об этом сообщил штаб ООС.

Фото: штаб ООС
Фото: штаб ООС

Агентурную информацию о спрятанном в кустах гранатомете получили представители военной контрразведки СБУ в территориальном управлении "Север".

"Мы обследовали примерно полгектара обочины дороги. Найденный боеприпас был в готовности для использования. Речь идет о РПГ-22 "Нетто" (реактивная противотанковая граната). На взведение и стрельбу из этого средства поражения понадобилось бы всего несколько секунд. Судя по его состоянию, мы делаем вывод, что его заложили недавно", - рассказал командир группы разминирования в теруправлении "Север".

Фото: штаб ООС
Фото: штаб ООС

Он также подчеркнул, что в случае реализации этого замысла, диверсия могла привести к многочисленным человеческим жертвам среди гражданского населения или военнослужащих, поскольку автотрасса активно используется для грузовых и пассажирских перевозок, а рядом расположен населенный пункт.

Напомним, за 6 февраля в зоне боевых действий на Донбассе противник четыре раза нарушал режим прекращения огня. Один военнослужащий Объединенных сил получил боевое поражение.

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