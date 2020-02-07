Адвокат сообщил о нечеловеческих условиях содержания крымского заключенного по делу "Хизб ут-Тахрир"

В СИЗО нет горячей воды и почти не топится.

Адвокат подозреваемого по делу "Хизб ут-Тахрир" крымчанина Теймура Абдуллаева сообщил, что тот находится в СИЗО в российском Таганроге в нечеловеческих условиях.

По словам адвоката Айдера Азаматова, в СИЗО нет горячей воды, пишет "Крымская солидарность" в Facebook.

"Теймур Абдуллаев уже месяц находится в СИЗО г. Таганрог. Состояние здоровья удовлетворительное, несмотря на нечеловеческие условия, в которых он содержится. Он спит в куртке, отопление практически не работает, горячей воды нет. Более того, Теймур содержится в одной камере с ВИЧ инфицированным заключённым. Они вдвоём в одной камере, которая находится на северной стороне, где солнце светит редко. В связи с этим в помещении сырость, плесень, одним словом полная антисанитария", – сообщил он.

По мнению адвоката, Абдуллаева и других заключенных отправили туда, чтобы они сломались в таких условиях. "Но ребята держатся, не падают духом и передают всем слова приветствия и благодарности. Они ждут этапа, который возможно произойдёт на днях. Но куда их отправят, пока не известно", – подытожил Айдер Азаматов.

Напомним, Теймур Абудллаев был задержан в числе так называемой Симферопольской группы "Хизб ут-Тахрир". Также задержан его брат Абдуллаев Узеир. Они окончили военное училище, юридический факультет. Чемпионы Европы и Украины по тхэквондо, тренировали симферопольскую молодежь в собственном спортзале. Теймур – отец пятерых детей, у Узеира – четверо. Под стражей с 12 октября 2016 года. Теймуру вменяют организацию террористической ячейки, Узеиру – участие в ее деятельности.

Подробнее о них и других заключенных по делу "Хизб ут-Тахрир" можно узнать из материала Lb.ua "Политические узники. Украинские заключенные в Крыму и России".

По мнению российского правозащитного медиа-проекта "ОВД-инфо", членов ячеек религиозной организации "Хизб ут-Тахрир", которая в 2003 году была признана в России террористической, осуждают лишь за то, что они встречаются и читают религиозную литературу. После оккупации Крыма начались массовые задержания крымских татар, которые принадлежат к этой религиозной организации.