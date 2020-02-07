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На Волыни экс-сотрудник МВД требовал деньги за фейковое трудоустройство в СБУ

Его задержали на получении $5000. 

Фото: ssu.gov.ua
На Волыни бывший сотрудник МВД "продавал" должности в областном управлении СБУ. Он был задержан на получении $5000, сообщили в пресс-службе СБУ.

"Злоумышленник предлагал своим знакомым из числа действующих и бывших сотрудников правоохранительных органов трудоустройство в СБУ. Он, представляясь сотрудником Службы, гарантировал им оформление на должности в "хлебных" направлениях работы. Правоохранители задокументировали одно из предложений устроить кандидата за $5000", – говорится в сообщении. 

Проверяется возможная причастность к противоправной деятельности сотрудников Управления СБУ в Волынской области. 

Фото: ssu.gov.ua

Напомним, в ноябре сотрудники правоохранительных органов задержали мошенника, который выдавал себя за друга президента Владимира Зеленского и других первых лиц государства. Задержали его после того, как он предложил обеспечить назначение на руководящую должность заместителя одного из государственных предприятий в сфере образования. Свои услуги он оценил в 28 тыс. гривен и 50 тыс. долларов.

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