Фото: ssu.gov.ua

На Волыни бывший сотрудник МВД "продавал" должности в областном управлении СБУ . Он был задержан на получении $5000, сообщили в пресс-службе СБУ

"Злоумышленник предлагал своим знакомым из числа действующих и бывших сотрудников правоохранительных органов трудоустройство в СБУ. Он, представляясь сотрудником Службы, гарантировал им оформление на должности в "хлебных" направлениях работы. Правоохранители задокументировали одно из предложений устроить кандидата за $5000", – говорится в сообщении.

Проверяется возможная причастность к противоправной деятельности сотрудников Управления СБУ в Волынской области.

Фото: ssu.gov.ua

Напомним, в ноябре сотрудники правоохранительных органов задержали мошенника, который выдавал себя за друга президента Владимира Зеленского и других первых лиц государства. Задержали его после того, как он предложил обеспечить назначение на руководящую должность заместителя одного из государственных предприятий в сфере образования. Свои услуги он оценил в 28 тыс. гривен и 50 тыс. долларов.