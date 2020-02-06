Следователи ГБР по делам Майдана объявили подозрение бывшему правоохранителю

Он подозревается в преступлениях сразу по пяти статьям Уголовного кодекса Украины.

Следователи отдела по расследованиям дел Майдана ГБР объявили подозрение бывшему следователю Днепровского районного управления ГУ МВД Украины в Киеве.

Его подозревают по пяти статьям Уголовного кодекса Украины, сообщили в пресс-службе ГБР.

Это злоупотребление властью и служебным положением (ч. 1 ст. 364), заведомо незаконное задержание (ч. 3 ст. 371), привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности и обвинение в совершении особо тяжкого преступления с фальсификацией доказательств (ч. 2 ст. 372), служебная подделка (ч. 1 ст. 366), незаконное препятствование организации и проведения сборов и митингов (ст. 340).

"Бывший правоохранитель незаконно задержал и привлек в уголовной ответственности четырех человек за якобы участие в массовых беспорядках 18 февраля 2014 года в центре Киева", – уточнили в ГБР.

Также проверяется правомерность действий и решений правоохранителей и судей Днепровского суда при задержании, привлечении к ответственности и применении мер пресечения относительно 11 лиц 18-19 февраля 2014.

Помимо этого, объявлены в розыск бывший зампрокурора Днепровского района Киева, который находится в оккупированном Крыму. Объявлены подозрения главе и судье Днепровского райсуда Киева.

Напомним, в ноябре Государственное бюро расследований создало в своем составе новый следственный отдел, который будет заниматься расследованием преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах.

Временно исполняющим обязанности начальника отдела ГБР по делам Майдана стал бывший следователь из Луганской области Павел Никульников.