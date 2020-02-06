Эти предметы он якобы нашел осенью во время сбора грибов в лесу и привез к себе домой.

В Скадовске Херсонской области местный житель на рынке пытался продать ручную гранату и тротиловые шашки. Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции.

Полицейские эвакуировали работников и посетителей рынка и оцепили территорию до прибытия на место специалистов-взрывотехников.

Фото: npu.gov.ua

При внешнем осмотре под курткой мужчины в пакете полицейские обнаружили ручную гранату, запал к ней и две тротиловые шашки по 200 граммов каждая.

После осмотра предметов специалисты приняли решение о возможности их транспортировки для направления на экспертизу. Людям разрешили вернуться на рабочие места, а мужчину доставили в отделение полиции.

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Продавцом взрывоопасных веществ оказался 25-летний житель Скадовска, ранее судимый за кражи и угон. Он пояснил, что предметы якобы нашел осенью во время сбора грибов в лесу и привез к себе домой.

Фото: npu.gov.ua

Сейчас мужчина задержан. Полицейские устанавливают происхождение боеприпаса и взрывчатых веществ. Открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет. Проводится досудебное расследование.

Напомним, в июне 2019 года в Днепре полицейские задержали женщину, которая продавала гранаты в подземном переходе, а дома у нее обнаружили 2 гранатомета. 52-летняя женщина уже была ранее судима за сбыт наркотиков, кражу и незаконное хранение оружия.