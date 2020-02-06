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ГлавнаяОбществоПроисшествия

Под Черниговом водитель подвозил двух школьниц и столкнулся с грузовиком, одна девочка погибла

Автомобиль "ВАЗ-2101" столкнулся с полуприцепом грузового автомобиля, который стоял на полосе разгона.

Под Черниговом водитель подвозил двух школьниц и столкнулся с грузовиком, одна девочка погибла
Фото: cn.npu.gov.ua

В Черниговской области водитель легковушки подобрал на дороге двух школьниц и попал в аварию, в результате которой одна девочка погибла, а другая получила травмы.

Об этом сообщается на сайте полиции.

Установлено, что 21-летний водитель "ВАЗ-2101", двигаясь в сторону Чернигова, столкнулся с полуприцепом грузового автомобиля, который стоял на полосе разгона.

Полиция внесла информацию о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 статьи 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего).

Фото: cn.npu.gov.ua

Виновнику ДТП грозит до восьми лет тюрьмы с последующим лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Напомним, утром на трассе Одесса - Киев перевернулся рейсовый автобус с пассажирами. Пострадала женщина и ребенок.

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