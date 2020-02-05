В среду на трассе Киев-Харьков-Довжанский в Изюмском районе Харьковской области столкнулись два легковых автомобиля Daewoo Nubir и ВАЗ-2109. В результате ДТП погибли пять человек, еще один пострадал.

Об этом сообщается на сайте полиции области.

"Предварительно установлено, что автомобиль "Daewoo Nubir" двигался по главной дороге и столкнулся с ВАЗ-2109, который выехал с второстепенной дороги на главную. В результате столкновения произошло возгорание транспортных средств. 42-летний водитель автомобиля ВАЗ-2109 и два пассажира 43 и 41 лет, а также два пассажира "Daewoo Nubira" погибли на месте. 34-летний водитель "Daewoo Nubira" с травмами доставлен в Изюмскую районную больницу", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы и спасатели. Личности погибших пассажиров Daewoo устанавливаются.

Фото: hk.npu.gov.ua

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, ранее в Кировоградской области автомобиль врезался в электроопору и загорелся. В результате ДТП пострадали пять человек.