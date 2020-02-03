Автобус съехал с дороги, протаранил забор и снес фонарный столб.

В Каменском Днепропетровской области за рулем скончался 68-летний водитель школьного автобуса "Эталон".

Об этом "Українським Новинам" сообщили в управлении Нацполиции области.

Отмечается, что в автобусе находились 20 школьников и трое взрослых. Детей везли на занятия в бассейн.

Автобус продолжил движение, переехал трамвайные пути, съехал с дороги, протаранил забор и снес фонарный столб.

Никто из пассажиров не пострадал.

Фото: ФАКТЫ

Напомним, летом 2018 года в Киеве водитель пассажирского автобуса Mercedes, в котором находились дети, скончался за рулем. Автобус остановил один из учителей, находившихся в салоне.