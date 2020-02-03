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​Водитель школьного автобуса умер за рулем в Каменском

Автобус съехал с дороги, протаранил забор и снес фонарный столб.

​Водитель школьного автобуса умер за рулем в Каменском
Фото: ФАКТЫ

В Каменском Днепропетровской области за рулем скончался 68-летний водитель школьного автобуса "Эталон".

Об этом "Українським Новинам" сообщили в управлении Нацполиции области.

Отмечается, что в автобусе находились 20 школьников и трое взрослых. Детей везли на занятия в бассейн.

Автобус продолжил движение, переехал трамвайные пути, съехал с дороги, протаранил забор и снес фонарный столб.

Никто из пассажиров не пострадал.

Фото: ФАКТЫ

Напомним, летом 2018 года в Киеве водитель пассажирского автобуса Mercedes, в котором находились дети, скончался за рулем. Автобус остановил один из учителей, находившихся в салоне.

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