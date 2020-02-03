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На украинском языке дома разговаривают почти втрое больше украинцев, чем на русском, - опрос

37,3% жителей Украины разговаривают дома на государственном языке.

На украинском языке дома разговаривают почти втрое больше украинцев, чем на русском, - опрос
Фото: Сергей Нужненко

37,3% жителей Украины разговаривают дома в семье, как правило, исключительно на украинском языке, а 13,5% - исключительно по-русски.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного "Центром социального мониторинга" и Украинским институтом социальных исследований имени Александра Яременко с 24 по 28 января 2020 года, передает "Интерфакс-Украина".

Так, преимущественно на украинском языке дома говорят 11% респондентов (48,3% вместе с теми, кто исключительно по-украински), а преимущественно по-русски - 14,5% (28% вместе с теми, кто исключительно по-русски). Одинаково часто по-русски и по-украински говорят 23,7% опрошенных.

Отмечается, что в рамках исследования были опрошены 2003 респондента старше 18 лет во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий Крыма и Донбасса по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,24% с вероятностью 0,95.

Напомним, украинцы также считают, что в рабочее время чиновники должны разговаривать на украинском языке.

25 апреля прошлого года Верховная Рада с 17-й попытки проголосовала новый закон об обеспечении функционирования государственного языка.

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