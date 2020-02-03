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Заместитель секретаря СНБО выступил за создание частных военных кампаний

"Фронтовики должны заниматься тем, что они умеют делать и получать за это деньги". 

Заместитель секретаря СНБО выступил за создание частных военных кампаний
Сергей Кривонос
Фото: Макс Требухов

Заместитель секретаря СНБО генерал-майор Сергей Кривонос выступил за создание частных военных кампаний, которые могут помочь фронтовикам, не сумевшим себя реализовать, продолжить заниматься тем, что они умеют делать качественно и получать за это деньги и признание государства. Об этом Кривонос рассказал в интервью ресурсу "Факты".

"Существует немалое количество успешных частных военных компаний. У нас десятки тысяч людей вернулись с фронта, но в мирной жизни оказались никому не нужны. Хотя не те, кто защищал это общество, должны подстраиваться под него, а общество должно оказать им поддержку. Частная военная компания - это громоотвод, который позволит помочь фронтовикам, не сумевшим себя реализовать, продолжить заниматься тем, что они умеют делать качественно, получать за это деньги и признание государства", - отметил Кривонос.

По его словам, военные, вернувшиеся с фронта, смогут применить свои умения, обеспечивая безопасность различных объектов и структур. 

"В Соединенных Штатах частные военные компании создают для того, чтобы сотни тысяч демобилизованных военных не доставляли проблемы государству. А у нас атошников не берут на работу, потому что они токсичны и непредсказуемы. Создание ЧВК позволит решить эту проблему", - подчеркнул генерал-майор.

Напомним, ранее Кривонос сообщал, что в настоящее время разрабатывается проект закона о территориальной обороне. По его словам, территориальная оборона - самый эффективный путь поддержания стабильности в Украине. 

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