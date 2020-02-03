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Брендовые наручные часы в ДЕКА: точный механизм и визуальное наслаждение

Популярный аксессуар на запястье – олицетворение статуса и часть ритма жизни человека. Часовая компания ДЕКА завоевала сердца клиентов благодаря обширному выбору брендовых наручных устройств. Фишкой интернет-магазина стало сотрудничество с официальными представителями мировых лидеров: швейцарские Longines, Rado, Raymond Weil, Ulysse Nardin; японские CASIO; американские Michael Kors и другие. Разберемся, какие коллекции и виды наручных аксессуаров предлагает Торговая сеть ДЕКА.

Модельные линейки оригинальных производителей

Каждый из брендов включает коллекции наручных часов, отличающиеся по идейной нагрузке и дизайну. В интернет-магазине ДЕКА представлены такие женские и мужские линейки:

Швейцарский бренд Longines предлагает, например, такие устройства класса «medium-luxury»:

  • HydroConquest – спортивная линейка часов из нержавеющей стали подходит для погружения в воду;
  • Master Collection – лаконичные модели с большими арабскими или римскими цифрами;
  • Equestrian – традиционные часы наручные на кожаных ремешках с корпусом из полированной стали;
  • Flagship – линейка спортивных аксессуаров с прочным сапфировым стеклом;
  • Symphonette – элегантные модели овальной формы с кожаным браслетом. 

Rado – швейцарские часы класса премиум-люкс. Наручные аксессуары отличаются изысканным дизайном и включают, например, такие линейки:

  • Diamaster – элитные модели с керамическим корпусом и циферблатом разных цветов;
  • Hyperchrome – линейка устойчивых к царапинам кварцевых часов и механических часов с механизмом автоматического подзавода пружины;
  • Centrix – коллекция стильных керамических браслетов с круглой формой корпуса.

Raymond Weil – швейцарские наручные устройства класса люкс. Часы торговой марки известны качественным механизмом, строгим дизайном и представлены на сайте ДЕКА, например, такими линейками:

  • Freelancer – коллекция разнообразных стилей с кожаным ремешком или стальным браслетом;
  • Maestro – строгая мужская линейка с автоподзаводом и прозрачной задней крышкой;
  • Tango – наручные устройства в стиле современной классики с индикатором даты.

CASIO – японские часы, модели выделяются технологичностью: поддержка Bluetooth и GPS, измерение давления, наличие высотомера и барометра. В интернет-магазине ДЕКА наручные аксессуары представлены, к примеру, такими линейками:

  • G-Shock Premium – кварцевые модели отличаются ударостойкостью и водонепроницаемостью;
  • Baby-G – женская линейка спортивных часов представлена в ярких цветах с минеральным стеклом.

Наручный аксессуар для второй половинки

Оригинальные часы на запястье – памятный подарок для близкого человека. Суеверным людям, которые считают это плохой приметой, предложите «выкупить» презент за монетку. Не пропустите акцию к Дню всех влюбленных с 10 по 14 февраля – 14 % скидки на наручные часы в ДЕКА.

В каталоге интернет-магазина можно найти аксессуары по таким параметрам:

  1. Стиль: fashion, smart-часы, детские, классика, спорт.
  2. Материал корпуса: титан, сталь, керамика, пластик, дерево.
  3. Стекло: минеральное, плексиглас, сапфировое.
  4. Форма корпуса: квадрат, круг, овал, прямоугольник, треугольник.
  5. Материал ремешка или браслета: золото, каучук, керамика, кожа, сталь.
  6. Дополнительные функции: автоподзавод, второе время, записная книжка, лунный календарь, подсветка и другие.

Выберите понравившуюся модель и определитесь с вариантом оплаты. Доставку товара по Украине осуществляют компании «Новая Почта», «Укрпочта» и «Justin».

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