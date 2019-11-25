Удаление волос в домашних условиях: выбираем фотоэпилятор

Удаление нежелательных волос на лице и теле — популярная и востребованная процедура у представительниц прекрасного пола. До недавнего времени, чтобы избавится от волосков, приходилось посещать дорогостоящие салоны красоты, косметологические клиники или пытаться при помощи бритвы решить такую проблему дома. Все это отнимало много времени, сил и средств.

Технологии не стоят на месте, и в продаже появился фотоэпилятор — бытовой прибор, способный решить проблемы нежелательных волос в домашних условиях. Но, перед покупкой, обязательно следует узнать, как работает девайс и на что следует обратить внимание.

Фотоэпилятор под микроскопом: принцип работы и ограничения

Фотоэпиляция — безболезненная процедура, которая позволяет в домашних условиях удалить волосы на теле и лице. Чтобы ее провести, необходим специальный аппарат, способный производить световые импульсы и разрушать тем самым волосяной фолликул. Если не вдаваться в научное описание, то получится примерно такая картина работы.

Каждый человеческий волос проходит несколько стадий роста. Одна из них — анаген. В этот период фолликул является наиболее чувствительным к теплу и способен разрушаться при повышении температуры. Задача фотоэпилятора — локально воздействовать на участок кожи, посылая импульс света, который преобразуется в тепловую энергию и нагревает волос.

Стоит учитывать тот факт, что в стадии анагена пребывают около 30% от всех волос, поэтому процедуры фотоэпиляции придется повторять от 5 до 20 раз, чтобы достигнуть наилучшего эффекта.

Преимущества использования фотоэпилятора:

универсальность — возможность применения для лица, верхних и нижних конечностей, зоны бикини, живота, подмышечных впадин;

работа без дополнительно шума;

прибор подходит для всех типов кожи;

отсутствие травм, порезов, а также минимизация появления вросших волос;

продолжительность эффекта от процедуры.

Однако существует ряд ограничений и противопоказаний. К ним относятся наличие кожных заболеваний (псориаза, экземы), механические повреждения кожи и открытые раны, татуировки, прием стероидов, беременность.

Критерии выбора фотоэпилятора

За безопасность во время использования отвечает мощность светового импульса. Такой показатель должен варьироваться в пределах 4-8 Дж/см². Зона воздействия прибора или площадь световой вспышки влияет на скорость выполнения процедуры. Чем меньшим будет данный показатель, тем больше придется потратить времени на работу. Ресурс фотоэпилятора напрямую зависит от количества вспышек. Чем большими будут цифры, тем дольше изделие прослужит без замены лампы.

Стоит обращать внимание и на тип питания устройства — сетевой или от аккумулятора, а также наличие дополнительных настроек, позволяющих регулировать интенсивность вспышки света в соответствии с типом кожи и волос.

В комплект вместе с самим фотоэпилятором могут входить специальные защитные очки, охлаждающие или противовоспалительные средства, чехол для удобного хранения или транспортировки.