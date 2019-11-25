Фото: Lb.ua

В центре столицы возле центральной синагоги им. Бродского, вандалы расписали красной свастикой памятник классику еврейской литературы Шолом-Алейхему, который находится на ул. Рогнединская, 3.

Об этом на фейсбуке сообщил главный раввин Украины Моше Реувен Асман.

"Очередная провокация напротив нашей синагоги... сегодня утром..." - написал он.

Фото: Моше Реувен Асман

В комментариях пользователи отмечали, что должна была осуществляться видеофиксация происшествия с камер ближайших магазинов и дорожного движения.

Фото: Lb.ua

Обновление 12:53. Киевская полиция начала уголовное производство по данному факту, происшествие квалифицировали по ч.1 ст.296 Уголовного кодекса - хулиганство.

На месте события полицейские опросили заявителя, осмотрели памятники и прилегающую территорию, изъяли записи с уличных камер наблюдения.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Как сообщает корреспондент LB.ua, отмывать памятник от нацистского символа поручили киевским коммунальным службам.

Памятник Шолом-Алейхему в полный рост был установлен на ул.Бассейной в 1997 году, в 2001 году перенесен на ул.Рогнединскую, в 2005 прошел реставрацию. Высота бронзовой скульптуры 2,5м, она установлена на постаменте 0,8м. Постамент стоит на ступеньках, на гранях которых запечатлена фамилия писателя украинском и идиш языках.

Шолом-Алейхем провел ранние годы на территории нынешней Киевской области и в г.Лубны Полтавской области, жил в Киеве в 1887-1890, 1893-1905 годах, позже эмигрировал во Львов, затем жил в Италии, Швейцарии и США.

Напомним, 18 сентября сообщалось, что Еврейская конфедерация Украины встревожена серией актов вандализма. Спустя всего два дня после осквернения памятника жертвам Холокоста в Николаеве, которое произошло 15-го сентября, аналогичное преступление было совершено в Кировоградской области.

Эти мемориалы также были исписаны свастикой.

В конце августа этого года в Николаевской области вандалы выцарапали свастику на памятнике жертвам Холокоста.