Вселенский Патриарх Варфоломей отслужил панихиду по жертвам Голодомора

В Стамбуле с участием Вселенского патриарха Варфоломея отслужили божественную литургию и панихиду по жертвам Голодомора 1932-33 годов в Украине.

Об этом сообщает Укринформ.

"Сегодня мы отмечаем 86-ю годовщину Голодомора и чтим память жертв этого геноцида сталинского режима против украинского народа. Бесчисленное количество украинских мирных жителей: детей, мужчин и женщин, - страдали от голода и боролись за свою национальную идентичность, язык и культуру", - сказал Вселенский патриарх.

Он отметил, что зло и в настоящее время осуществляет свое разрушительное воздействие на мир, но нашей обязанностью является борьба для победы добра.

"Вселенский патриархат решил предоставить автокефалию народу Божьему Украины, чтобы он мог организовать свою жизнь в соответствии с основами святых канонов церкви и ее традиций, чтобы имел уважение к Матери Церкви и был в коммуникации с другими православными церквями", - отметил Варфоломей.

Он пожелал украинскому народу благодати и милости Божией.

После литургии Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Турецкой Республике Андрей Сибига поблагодарил присутствующих генеральных консулов Канады, Молдовы, Польши, лидера крымскотатарского народа Мустафу Джемилева, представителей украинской и крымскотатарской общин.

Он также напомнил, что и сейчас из-за агрессии РФ на украинской земле гибнут люди.

Божественная литургия и панихида по жертвам голодоморов с участием Вселенского Патриарха проходила не впервые. В прошлом году 2 декабря литургия была отслужена в Стамбуле. Также в сентябре богослужение в память о жертвах Голодомора и траурная акция "Зажги свечу памяти" состоялись в Анкаре.

В 2017 году Вселенский патриарх почтил память жертв Голодомора и призвал к прекращению войны в Украине.

Как сообщалось, 23 ноября в Украине отмечали День памяти жертв голодоморов.

В ноябре 2006 года Верховная Рада признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Из 195 стран мира актом геноцида Голодомор 1932-1933 годов в Украине на межгосударственном уровне, кроме Украины, признают 15 государств-членов ООН и государство Ватикан.