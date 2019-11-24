Андрей Загороднюк: "Если мы имеем самоуважение, то должны требовать возврата и Донбасса, и Крыма"
Андрей Загороднюк: "Если мы имеем самоуважение, то должны требовать возврата и Донбасса, и Крыма"
Абхазия раздора: церковный конфликт между двумя патриархатами вышел на новый уровень
Абхазия раздора: церковный конфликт между двумя патриархатами вышел на новый уровень
Под Черниговом водитель сбил насмерть девятиклассницу и скрылся
Под Черниговом водитель сбил насмерть девятиклассницу и скрылся
Коломойский: Приватбанк вернут мне в ближайшее время
Коломойский: Приватбанк вернут мне в ближайшее время
Экс-нардеп Луценко: во время похищения Вербицкого координатор титушек созванивался с будущим "слугой народа"
Экс-нардеп Луценко: во время похищения Вербицкого координатор титушек созванивался с будущим "слугой народа"
«Гибридное признание»: в Чешской Церкви сослужили с ПЦУ
«Гибридное признание»: в Чешской Церкви сослужили с ПЦУ
НВ: миссия МВФ покинула Украину без результатов
НВ: миссия МВФ покинула Украину без результатов
Законопроектом будут определены три коренных народа Украины, - Кориневич
Законопроектом будут определены три коренных народа Украины, - Кориневич
Состоялась жеребьевка утешительного раунда плей-офф Евро-2020
Состоялась жеребьевка утешительного раунда плей-офф Евро-2020
ГлавнаяОбществоЖизнь

Умер актер Давид Бабаев

Ему было 76 лет.

Умер актер Давид Бабаев
Давид Бабаев
Фото: https://www.facebook.com/rusdram

В ночь с 23 на 24 ноября скончался народный артист Украины, звезда Национального академического театра имени Леси Украинский Давид Бабаев. Об этом сообщается на странице театра в фейсбук.

"Его невероятный дар сочетать комедию с драмой, балансирование от смешного до трагического заставляло зрителей смеяться и плакать одновременно. Его герои - волшебные весельчаки, наивные простаки, трогательные романтики покоряли сердца театралов ... Невероятное чувство юмора и жажда жизни были присущи Бабаеву и вне сцены. Мало кто видел актера без приветливой улыбки, оригинального шутки", - говорится в сообщении.

Бабаев играл на сцене Театра им. Леси Украинский почти полвека. Он сыграл в более 50 спектаклях, среди которых легендарные "Школа скандала", "Госпожа министерша", "Наполеон и корсиканка", "Мнимый больной". На счету Бабаева более 40 ролей в кино, среди них - "Убить "Шакала" и "Дорога в ад". 

Последним для Бабаева стал спектакль "Последняя любовь" по рассказу Исаака Зингера.

Актеру было 76 лет.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также