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С начала дня на Донбассе произошло семь обстрелов, без потерь

Боевики стреляли из минометов, гранатометов, пулеметов, стрелкового оружия.

С начала дня на Донбассе произошло семь обстрелов, без потерь
Фото: Макс Левин

С начала дня в зоне боевых действий на Донбассе произошло семь обстрелов. Потерь среди украинских военных не было.

Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра Операции объединенных сил.

Боевики стреляли из минометов калибра 82 мм, гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия.

Стрельба велась возле населенных пунктов Пивденное, Пески, Водяное, Верхнеторецкое.

Напомним, что 22 ноября было 14 обстрелов, один военный был ранен и еще один погиб - командир батареи 15-го реактивного артиллерийского полка Богдан Шацкий.

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