На Донбассе один военный погиб, еще один - ранен

Сообщается, что боец погиб в результате ДТП.

В пятницу, 22 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 82 и 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, из крупнокалиберными пулеметами включительно", - говорится в сообщении штаба ООС на странице в фейсбук.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил шесть обстрелов: у Талаковки и Водяного, неподалеку Песков, Тарамчука, дважды у Красногоровки.

Восемь обстрелов российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": неподалеку Шум, Новгородского, дважды у Причепиловки, Новолуганского и Зайцевого.

Ранения в результате обстрелов получил один украинский защитник. Еще один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб во время дорожно-транспортного происшествия.

С начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны не зафиксировано.

Напомним, вчера на Донбассе боевики подбили военный автомобиль ракетой. Трое военнослужащих получили контузию. Среди них - одна женщина.