Из-за шторма в Азовском море спасатели эвакуировали 11 человек с затопленного острова Бирючий.
Об этом информирует пресс-служба ГосЧС Запорожской области.
Сообщается, что в результате повышения уровня воды на Федотовой косе в поселке Кириловка остров Бирючий остался отрезанным от суши, так как песчаная дорога была покрыта водой.
"Спасатели доставили на сушу 11 человек. Медицинская помощь эвакуированным не понадобилась. Органами местной власти организовано их перевозки на автовокзал Кирилловка", - сообщили в ГосЧС.
Также отмечается, что в течении 20-22 ноября на побережье бушевали волны высотой в 1,5-2 метров и порывы сильного ветра до 28 м/с.
Ранее сообщалось, что 21 ноября из-за шторма в Одесском заливе танкер "Делфи" сорвало с якоря. Он сел на мель в километре от берега и почти перевернулся. Около 14:00 22 ноября экипаж эвакуировали.
Из-за аварии танкера концентрация нефтепродуктов в воде превышена в 90 раз.