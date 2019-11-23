Из-за шторма в Азовском море спасатели эвакуировали 11 человек с затопленного острова Бирючий.

Об этом информирует пресс-служба ГосЧС Запорожской области.

Сообщается, что в результате повышения уровня воды на Федотовой косе в поселке Кириловка остров Бирючий остался отрезанным от суши, так как песчаная дорога была покрыта водой.

Фото: zp.dsns.gov.ua

"Спасатели доставили на сушу 11 человек. Медицинская помощь эвакуированным не понадобилась. Органами местной власти организовано их перевозки на автовокзал Кирилловка", - сообщили в ГосЧС.

Фото: zp.dsns.gov.ua

Также отмечается, что в течении 20-22 ноября на побережье бушевали волны высотой в 1,5-2 метров и порывы сильного ветра до 28 м/с.

Ранее сообщалось, что 21 ноября из-за шторма в Одесском заливе танкер "Делфи" сорвало с якоря. Он сел на мель в километре от берега и почти перевернулся. Около 14:00 22 ноября экипаж эвакуировали.

Из-за аварии танкера концентрация нефтепродуктов в воде превышена в 90 раз.