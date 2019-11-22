Крымскотатарская община намерена построить в Киеве мечеть

Это будет самая большая мечеть в Украине, рассчитанная на 5 тыс. человек.

Крымскотатарская община планирует построить в Киеве самую большую мечеть в Украине. Проект сооружения и бюджет уже готов. Об этом сообщил телеканал ATR со ссылкой на лидера крымскотатарского народа Мустафу Джемилева.

Отмечается, что мечеть будут строить при содействии Турции. Мечеть рассчитана на пять тысяч человек и она будет построена в центре столицы.

Джемилев рассказал, что олигарх Ринат Ахметов подарил общине крымских татар участок, который стоит 5 миллионов долларов, за что выразил ему благодарность.

"Турция настаивала: вы, мол, планируете мечеть на 10 тысяч человек, однако в Киеве нет такого сообщества. Мы отвечали: «Но это мечеть не только для крымских татар, но и для всех мусульман». В конце-концов договорились строить мечеть на 5 тысяч верующих. И даже это будет самой большой мечетью в Украине", — отметил Джемилев.

Он также добавил, что решается вопрос строительства жилья для крымских татар, которые вынуждено покинули Крым и из-за преследований оккупантов не могут вернуться домой. Строить новые квартиры для крымских татар планируют в Днепре, Харькове, Одессе, Херсоне и Львове.

В столице жилье решили не строить, а покупать, потому что рынок недвижимости в Киеве и так большой.

Напомним, 10 августа этого года Мустафа Джемилев рассказал, что на встрече с президентом Владимиром Зеленским обсуждался вопрос создания крымскотатарской национально-территориальной автономии.

Представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич в интервью LB.ua рассказал, что в законопроекте о коренных народах Украины будут опредлены три этноса - крымские татары, караимы и крымчаки.