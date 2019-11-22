Из-за аварии танкера в Одессе загрязнение воды в 53 раза выше нормы

Госэкоинспекция рассчитает ущерб и направит документ о возмещении убытков.

Из-за аварии танкера "Делфи" в Одессе в Черном море концентрация нефтепродуктов превышает норму в 53 раза. Об этом на фейсбуке сообщил и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов.

Инспекторы по охране окружающей природной среды отобрали пробы воды на месте аварии. «В результате установлено превышение по содержанию в воде нефтепродуктов в 53 раза на месте аварии. Проводится постоянный мониторинг места загрязнения, государственные инспекторы находятся на месте происшествия», - отметил Фирсов.

Представители Госэкоинспекции в соответствии с законом рассчитают ущерб, нанесенный окружающей среде, после чего обратятся с соответствующей претензией о возмещении причиненных убытков.

На данный момент инспекторы вместе с представителями АМПУ обследуют место аварии танкера и повторно отбирают пробы в связи с появлением пятен маслянистого состава.

Напомним, ночью в Одесском заливе танкер "Делфи" сорвало с якоря, он сел на мель в километре от берега и почти перевернулся. Около двух часов дня экипаж эвакуировали.

Нардеп VII и VIII созывов Егор Фирсов стал исполняющим обязанности главы Государственной экологической инспекции Украины совсем недавно, 21 ноября.