ДБР и СБУ пришли с обыском в мэрию Одессы

Государственное бюро расследований и Служба безопасности Украины утром 22 ноября пришли с обыском в мэрию Одессы.

По информации "Украинской Службы Информации", следственные действия организовали в здании Одесского городского совета на Думской, 1, а также в здании Евромэрии, на Косовской 2.

По предварительным данным обыскивают кабинеты Олега Брындака (глава земельной комиссии), Инны Поповской (директор юридического департамента горсовета), а также Светланы Бедреги (заместитель Одесского городского головы – директор департамента финансов горсовета).

"Думская" пишет, что следователей интересует финансовая помощь, которую город оказывает КП "Теплоснабжение г. Одесса". В частности, речь идет о погашении за счет городского бюджета 200-миллионного долга предприятия перед банком "Надра".

Напомним, мэр Одессы Геннадий Труханов в пятницу должен был быть в Киеве на заседании в Высшем антикоррупционном суде, но не явился по состоянию здоровья. Он якобы лег на операцию.