Фото: предоставлено организаторами акции

Под Офисом президента в пятницу, 22 ноября, собрались активисты, протестующие против уничтожения Протасового Яра на Соломенке. С собой они принесли дрова как символ вырубки зеленой зоны застройщиком.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Они настаивают, что президент должен выполнить обещание, которое давал дважды - остановить застройку, которой покровительствуют, по их информации, Геннадий Корбан и заместитель главы Офиса Президента, Андрей Смирнов.

Фото: предоставлено организаторами акции

Фото: предоставлено организаторами акции

Фото: предоставлено организаторами акции

"Общественность Протасова Яра пришла под Офис президента, чтобы напомнить ему его же обещания. Одно из обещаний он давал в отношении меня - разобраться в ситуации с угрозами Корбана похитить меня. Это не просьбу “хорошем царю” принесли. К нему пришли потому, что человек из его ффиса - Андрей Смирнов - непосредственно мне угрожал похищением в интересах Корбана и Левина", - сказал активист Роман Ратушный.

Ранее на странице “Защитим Протасов Яр” в фейсбуке опубликовали аудиозапись разговора главы этой общественной организации и лидера движения, Романа Ратушного, с Андреем Смирновым. В разговоре содержатся несколько намеков с угрозами активисту. Ратушный говорит, что второй месяц вынужден прятаться, поскольку опасается за свою жизнь.

"У нас есть все причины считать, что Смирнов на своей должности обслуживает интересы бенифициаров уничтожения Протасового Яра - Геннадия Корбана и Олега Левина", - пишут на странице ФБ активисты движения.

В ходе акции из Офиса Президента к активистам никто не вышел.

Напомним, активные противостояния в Протасовом Яру начались в мае этого года, когда жители увидели вырубку лета и строительство бетонного забора.

Застройщик - днепровская компания "Дайтона Груп". Проект предусматривает строительство высоток на месте зеленой зоны.

1 мая застройщик установил бетонный забор, чтобы начать застройку - это произошло параллельно с оглашением результатов выборов. Активисты вышли на массовые акции протеста и инициировали судебные иски, открытие криминальных производств и добились остановки строительства. Также они инициировали процесс предоставления всему Протасову Яру статус объекта природно-заповедного фонда, после чего Корбан в переписке ФБ открыто стал угрожать Роману Ратушному. По словам Романа, ему угрожают похищением и расправой.

10 октября Владимир Зеленский открыто пообещал разобраться с ситуацией, однако по сей день этого не произошло.

“20 октября мы передали в его Офис обращения, которое впоследствии "потерялось". Потерялось вероятно потому, что голова его офиса Андрей Богдан - бывший адвокат Корбана, а сами обращения за Протасовом Яру делятся на Андрея Смирнова, который и угрожал Роману Ратушному. Это называется конфликт интересов, который может преодолеть только личная встреча или коммуникация Президента с представителем нашей общины” - пишут в своем анонсе акции активисты.