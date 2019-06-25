Вже майже два місяці триває жорсткий конфлікт між місцевими мешканцями вулиць цього району та забудовником ТОВ “Дайтона груп”.

Увечері біля Протасового Яру – величезний натовп людей, які прийшли на ранковий заклик місцевих мешканців про допомогу. Кажуть, найманці втекли, як тільки побачили, що збираються люди. На дорозі лежать частини стовбуру дерева, символічно перев`язані чорними ритуальними стрічками.

«Все, я на 4 ранку записалася, на завтра» - каже дівчина років 20-ти своїй подрузі чи сусідці поряд. Вечір вівторка, Протасів Яр. Запис на цілодобове чергування. Місцеві записуються у списки, виходять вночі і вдень на кілька годин, то ж ночі у деяких тут короткі, а робота чергується з протестами. Такий біоритм у мешканців з травня – відколи почався протест проти будівництва висотки замість дерев у Протасовому Ярі .

Ранок

9 ранку. «Чорти знову пиляють, роблять новий заїзд трохи нижче. Протасів Яр, підтягуємось!», - з таких повідомлень від тих, хто чергував, почався ранок вівторка для місцевих мешканців. Потроху почали збиратися. «Тітушки» в цей час вже почали рубку дерев, зазвучали пили.

Фото: Макс Требухов

«Перестаньте рубати дерева! Ви за це відповідатимете перед законом!», - голосно кричить чоловік туди, звідки чутно звуки бензопил. Спилюють молоді дерева, яким приблизно 40-50 років, і молодші – не сухостій. Спилюють все, зачищають схил від дерев повністю – зачистка, жодним чином не схожа на санітарну рубку. Територія не огороджена, ті, хто спилюють – без касок, деякі з них лише у зелених світловідбиваючих жилетах. Ніякі документи та дозволи не показують.

Юнаки в зелених жилетах вишуковуються шеренгою, не пускають місцевих далі імпровізованої огорожі з гілля. Місцеві намагаються пройти далі, за огорожу, підходять до неї. До одного з мешканців підлітає здоровенний накачаний чоловік у білій футболці з пиковим королем і черепом на спині, відштовхує його.

«Зараз поліція приїде, будете за це відповідати! Викликайте поліцію!», - каже Роман, місцевий мешканець, голова місцевої ініціативної групи «Захистимо Протасів Яр».

Роман знімає на камеру, чоловік у футболці вириває у хлопця телефон і жбурляє прямо під бензопили у зрізані дерева – камера фіксує і мить, коли той вириває телефон, і мить, коли телефон летить у дерева, на відео зафіксовані навіть спиляні стовбури.

«Я тебе сейчас эту кепку…(далі нерозбірливо). Скелет тебе сейчас вырву!», - він теж починає комусь дзвонити. Ситуація напружена. Найманців багато, більшість - кремезні і накачані, ніби вийшли з рингу.

«Дзвоніть в поліцію! Ти будеш за це відповідати», - кричать в спину чоловіку, який розбив телефон Романа.

«Йди н..», - відповідає той.

Фото: Едвард Скрипник

Мешканці попереджають – дерева шиповані, і гвіздки при рубці можуть пошкодити інструменти або потрапити в тіло. Їх ігнорують, і пиляння дерев продовжується – вони падають, схил «лисіє» на очах.

Поліція на виклики на Протасів Яр реагує мляво – місцеві просили поліцію залишитися і допомогти – забезпечити збереження громадського порядку, як це зазвичай формулює поліція. Поліцейські заявили, що місцеві, на їх думку, пропачені, і покинули місце події.

Фото: Едвард Скрипник

Мешканці оголошують на своїй сторінці у ФБ бестрокову акцію протесту на 19:30 та закликають всіх підтримати їх і врятувати Протасів Яр від забудовника – ми про нього писали раніше, це дніпровська група «Дайтона груп».

Фото: Макс Требухов

Вечір

З обіду починають підходити люди, “тітушки” це бачать, збираться і потроху тікають.

Коли на вечірню подію зібрався натовп, найманців на місці вирубки не було - як вітром здуло всіх до одного. Серед натовпу були і місцеві, і хлопці спортивної статури, ззовні трохи схожі на якусь охоронну фірму. Тому багато хто одразу цікавився, хто це такі.

Фото: Едвард Скрипник

«Це напевно небайдужі патріоти Києва, небайдужі громадяни, - каже Роман. - Дуже добре, що вони прийшли, бо це хоч якась безпека для нас. Ми їх не викликали, але ми дуже вдячні за підтримку. Це точно не найманці забудовника, бо тих ми всі вже знаємо в обличчя, і вони всі втікли, як тільки побачили, що збирається народ. Хтось із місцевих теоретично міг би найняти охоронну фірму, чому б і ні – але малоймовірно».

Роман говорить, що КМДА «загубила» кадастрову справу по цій земельній ділянці. “І довела ситуацію до того, що я, замість того, щоби займатися своєю робот ою, вимушений брати відпустку за власний рахунок, позиватися в суди і ночувати тут, щоби тітушки не зрізали дерева. Мер міста Віталій Кличко до них звертався, щоби зупинили будівництво, і В`ячеслав Непоп (заступник голови КМДА) приїжджав і звертався. Але нічого не зупинили», - каже Роман.

Чоловіки починають розтягувати гілки, якими найманці загородили доступ до території.

Біля бетонного паркану уздовж дороги почався якийсь рух – під силою розхитування невідомими стали падати одна за одною бетонні секції паркану. Ініціативна група не брала участі в цьому – переконані, що це робота комунальників.

Фото: Макс Требухов

Куди тільки не зверталися місцеві, кому тільки не писали – забудовник все одно рубає ліс, спираючись на контрольну картку на тимчасове порушення благоустрою, розроблену КП «Київблагоустрій». Вчора ініціативна група направила звернення з вимогою не продовжувати контрольну картку замовнику ТОК «Дайтона груп».

На завершення акції, мешканці стихійно частково перекрили рух по вул. Протасів яр біля будівництва. Лише після цього Солом`янське управління поліції пообіцяло залишити групу патрульних на весь день. Дійсно, всю ніч чергували поліцейські.

А сьогодні на ранок на ділянку знов прийшли до 30 тітушок, однак місцевих було не менше, достатньо для того, щоби прогнати з місця подій бурову машину. При зіткненні постраждали троє місцевих, вони подали заяви про побиття до поліції.

Фото: Макс Требухов

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Конфлікт між місцевою громадою та забудовником "Дайтона груп" почався на початку травня з бійки, оскільки про будівництво мешканці дізналися вже тоді, коли на ділянці зелених насаджень "виріс" бетонний паркан. Тоді найняті забудовником молодчики закидали мітингувальників каменями, а ті намагалися силою знести незаконний паркан. 3 травня КМДА рекомендувала забудовнику зупинити всі дії до перевірки законності будівництва. 4 травня відбулася чергова бійка. 10 травня ДАБІ винесла припис про припинення всіх робіт до перевірки законності будівництва. 14 травня частково знесли паркан навколо будівельного майданчика. Однак, як з'ясувалося, забудовник оскаржив припис ДАБІ в суді, і хоча процес триває, суд виніс рішення про запобіжний захід у вигляді призупинення дії припису на час розгляду справи в суді. Місцеві мешканці подали апеляцію на це рішення, але сам факт подачі апеляції не зупиняю забудовника.

18 червня “Дайтона груп” поновила зачистку схилу Протасового Яру. Відтоді кожного дня конфлікт набирає обертів.

Фото: Едвард Скрипник

Конфлікт на схилах триває не лише в цій гарячій точці. Схили яру “розпилені” під забудову ще за часів Черновецького - “спадок” “мера-космонавта”, як його тоді називали, доводиться розгрібати людям до цих днів, і це триватиме ще невідомо скільки років.

Ініціативна група вважає, що будівництво не могло бути законним, оскільки ділянка знаходиться в межах зони охоронюваного ландшафту, де будівництво, яке загрожує збитку цього ландшафту, заборонено, а будівництво нових житлових районів обмежене. Отже, на думку місцевих мешканців, видані забудовнику дозволи здобуті незаконним шляхом, і збираються далі захищати свої права.