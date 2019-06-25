Гриневич прокомментировала указ об отмене школьной формы

Министр образования и науки Лилия Гриневич заявила, что право устанавливать образцы школьной формы остается за учителями, учениками и их родителями. Об этом она рассказала журналистам.

"Сейчас много говорят о том, что отменены указы Президента и среди них указ о школьной форме. Я хочу обратить внимание, что этот указ был очень устаревшим и мы в последнее время им практически не пользовались, потому что он привязывал нас к определенным образцам формы, тканям",- подчеркнула министр.

Уже несколько лет подряд позиция министерства заключается в том, что школы (ученики, их родители и руководство) имеет право самостоятельно решать, в какой одежде будут учиться школьники.

По словам Гриневич, школьная одежда должна быть комфортной, гигиеничной, из дышащих тканей.

"А каким образом они будут демонстрировать свою принадлежность к коллективу школы, зависит от того, как они сами это определят. Кто-то придумает безрукавку к любой другой одежде, на которой есть эмблема или знак идентичности этой школы, а кто-то решит, что они будут носить ту или иную форму", - добавила министр.

Напомним, 20 июня 2019 года президент Владимир Зеленский отменил указ Леонида Кучмы от 12 июня 1996 года, предписывающий обязательное ношение школьной формы для учеников.

Кроме того, Зеленский отменил более 150-ти указов своих предшественников.