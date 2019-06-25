В Киеве 3 июля пройдет "День без полиэтилена"

Присоединиться к акции могут как потребители и общественные организации, так и заведения, супермаркеты, магазины, рынки и т.д.

3 июля пройдет Международный день отказа от полиэтиленовых пакетов. В этом году всех желающих приглашают присоединиться к акции "День без полиэтилена". Об этом сообщается в пресс-центре КГГА.

Фото: kyivcity.gov.ua

В этот день пластиковые пакеты предлагают заменить бумажными или использовать экосумки и вязаные авоськи.

"Именно в этот день, 3 июля, попробуйте полностью отказаться от пластиковых пакетов. Возьмите экосумку, бумажный пакет или даже модную вязаную сумку «авоську». Замечательная и безопасная для окружающей среды альтернатива. Информируйте друзей, выкладывайте фото в социальные сети - продвигайте идею «экологического» образа жизни", - призвал начальник Управления Андрей Мальованый.

Акция проводится Программой развития ООН совместно с Министерством экологии и природных ресурсов Украины, межфракционным объединением ВРУ "Зеленая энергия перемен" и Zero Waste Alliance Ukraine.

По данным ООН, ежегодно в мире используют 5 триллионов полиэтиленовых пакетов. При этом каждый год в океан попадает 8 миллионов тонн пластиковой тары, в том числе и пакетов. Морские жители глотают кусочки пластика, что приводит к их мучительной смерти.

Присоединиться к акции могут как потребители и общественные организации, так и заведения, супермаркеты, магазины, рынки и т.д.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрированы три законопроекта, которые предлагают ограничить использование пластиковых пакетов в Украине. Однако в них есть некоторые недочеты.

Например, проектами предлагается запрет реализации пакетов в ритейле, то есть в торговых сетях, а не на стихийных точках продаж.

В одном из законопроектов о запрете использования пакетов не учитывается использование пластиковых бутылок, коробок, упаковок из других материалов.

Кроме того, в третьем проекте четко не определятся, будет ли касаться запрет ватных палочек, крышек к кофе, пластиковых тарелок, трубочек и т.д.