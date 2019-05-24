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Три законопроекта предлагают запретить пластиковые пакеты в Украине

Однако у них есть недочетности.

Три законопроекта предлагают запретить пластиковые пакеты в Украине
Фото: EPA/UPG

На данный момент в Верховной Раде зарегистрированы три законопроекта (№9507, 9507-1, 9507-2), которые предлагают ограничить использование пластиковых пакетов в Украине. Об этом сообщила пресс-служба Европейской бизнес ассоциации.

Она отметила, что бизнес поддерживает необходимость борьбы с пластиком для защиты окружающей среды и уменьшения количества опасных отходов из полиэтилена.Однако, эксперты отметили некоторые недочеты в вышеупомянутых законопроектах.

Во-первых, проектами предлагается запрет реализации пакетов в ритейле, то есть в торговых сетях, а не на стихийных точках продаж.

"Стихийные рынки, интернет, передвижные точки продажи не подпадут под запрет, поскольку контроль там не производится", - сказано в сообщении.

Также непонятным является применение запрета на реализацию пакетов для ритейла, не охватывая сферу предоставления услуг, перевозок и т.п., что в целом является дискриминационным.

Во-вторых, разработка отдельного законопроекта о запрете использования пакетов, без учета использования пластиковых бутылок, коробок, упаковок из других материалов - вряд ли может способствовать максимальным результатам по снижению загрязнения окружающей среды.

Эксперты считают, что нужен комплексный подход. В одном из этих законопроектов четко не определятся будет ли касаться запрет продукции из полиэтилена, пластика, к примеру, ватных палочек, крышек к кофе, пластиковых тарелок, трубочек и т.д.

В-третьих, чрезвычайно важна информационная поддержка таких изменений со стороны государства.

"Потребители должны понимать, что отсутствие привычного для них и относительно недорогой упаковки в виде полиэтиленовых материалов и наличие взамен более дорогих, но эко-дружественных альтернатив, является требованием сегодняшнего дня в контексте устойчивого развития общества и ответственности перед будущими поколениями", - отметили в ассоциации.

Напомним, 27 марта Европарламент одобрил законопроект, направленный на сокращение мусора из пластика.

Таким образом, с 2021 года в странах Евросоюза будет запрещено использование одноразовых изделий - в частности, пластиковой посуды, ватных косметических палочек, соломинок для питья, которые могут производиться из других материалов. С 2024 года пластиковые бутылки будут продавать только с прикрепленными к ним крышками.

Использование изделий из пластика, у которых пока нет экологичной альтернативы, например, пластиковых стаканов и упаковок для продуктов питания, должно быть ограничено. Согласно законопроекту, страны ЕС должны самостоятельно принять меры по ограничению этого вида пластика.

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