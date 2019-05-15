Концентрация углекислого газа в атмосфере впервые превысила 415 промилле

Такой уровень концентрации углекислого газа наблюдался около 3-5 миллионов лет назад.

Концентрация углекислого газа в атмосфере Земли впервые в истории человечества достигла уровня 415,26 промилле.

Об этом свидетельствуют данные Океанографического института Скриппс, пишет N + 1.

Это значение было зафиксировано 11 мая.

"Средняя скорость роста (концентрации CO2) остается высокой. По сравнению с уровнем прошлого года увеличение составит, возможно, примерно три части на миллион, в то время как в прежние годы рост в среднем составлял 2,5 промилле. Вероятно, мы видим результат воздействия умеренного Эль-Ниньо, который накладывается на последствия сжигания ископаемого топлива", - отметил директор программы мониторинга CO2 в Институте Скриппс Ральф Килинг.

Количество CO 2 сильно колеблется в зависимости от сезона, достигая максимума в северном полушарии весной и в начале лета. Однако среднегодовая концентрация CO 2 устойчиво растет. Еще в 2013 году она преодолела порог в 400 промилле, а в конце 2018 года Всемирная метеорологическая организация объявила, что среднегодовая концентрация выросла до 405,5 промилле.

Согласно палеоклиматическим данным, такой уровень концентрации углекислого газа наблюдался около 3-5 миллионов лет назад, когда на Земле средняя глобальная температура была на 2-3 градуса выше, а уровень Мирового океана - на 10-20 метров выше, чем сейчас.