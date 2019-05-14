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Полиция задержала мужчину, который облил Шабунина зеленкой

Этот же человек облил фекалиями участников акции, среди которых был депутат Рады Сергей Каплин.

Полиция задержала мужчину, который облил Шабунина зеленкой
Фото: Lb.ua

Правоохранители в Киеве задержали мужчину, которого подозревают в том, что он облил зеленкой главу Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"В июле 2018 года правонарушитель у здания САП во время акции протеста облил зеленкой главу Центра противодействия коррупции, а в октябре этого же года на улице Грушевского - облил неизвестным веществом народного депутата Украины. Действия злоумышленника столичные следователи квалифицировали как хулиганство", - говорится в сообщении.

В рамках расследования уголовных производств 14 мая киевские оперативники задержали подозреваемого - уроженца Ивано-Франковской области, 1996 года рождения.

Сейчас правонарушитель дает объяснения следователю. Решается вопрос о избрании ему меры пресечения.

Напомним, главу правления Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина облили зеленкой и бросили в него тортом перед началом акции протеста под Специализированной антикоррупционной прокуратурой 17 июля 2018 года. После этого у Шабунина диагностировали химический ожог глаз.

В ЦПК заявляли, что нападавшим был Ростислав Федорко, член "Братства" Дмитрия Корчинского.

Этот же человек во время мирных собраний, происходивших 17 октября у здания Кабинета Министров на ул. Грушевского, 12/2, подошел к трибуне и облил фекалиями участников акции, среди которых был депутат Рады Сергей Каплин.

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