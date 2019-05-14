Избитый в Черкассах журналист Комаров не выходит из комы

Позитивных новостей о состоянии здоровья и расследовании покушения на убийство черкасского журналиста Вадима Комарова, который уже 10-й день лежит в реанимации в состоянии комы, нет. Об этом сообщил председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко на своей странице в Фейсбуке.

Комаров все еще находится в черкасской городской больнице скорой помощи в состоянии медицинской комы, то есть без сознания. У журналиста проломлен череп после трех ударов по голове, по предварительной версии, совершенных арматурой.

"На данный момент проведена одна оперативная операция. удалили две гематомы мозга. В то же время врачи отказываются делать прогнозы относительно перспектив выздоровления журналиста. Родные ежедневно навещают Вадима и это, к сожалению, нельзя назвать общением", - написал Томиленко.

Глава НСЖУ отметил, все еще остается острой потребность в средствах на оперативную терапию и на лечение. Сейчас расходы на лекарства составляют примерно по 3 тысячи гривен в день. Друзья журналиста обсуждают вопрос о привлечении к лечению израильских врачей, которые специализируются на реабилитации больных в тяжелом состоянии, однако денег у родных на это нет.

"Карточка Комарова Вадима Эдуардовича в Приватбанке - 5168 7555 2672 1028 (у родных есть доступ к счету). Каждый день - это плюс один день", - написал Томиленко.

Напомним, уголовное производство по факту нападения на черкасского журналиста Вадима Комарова переквалифицировано со статьи "Умышленное тяжкое телесное повреждение" на статью "Покушение на умышленное убийство".