В Черкассах жестоко избили журналиста Вадима Комарова

Он в тяжелом состоянии в реанимации.

Черкасского журналиста Вадима Комарова жестоко избили. Он находится в реанимации, его состояние - тяжелое.

По информации полиции, нападение произошло около 9 утра в центре города, когда потерпевший шел по улице.

"Вадим Комаров находится в крайне тяжелом состоянии. Избитого журналиста с разбитой головой сегодня около девяти часов утра увидели прохожие прямо на улице на перекрестке Надпильной и Небесной Сотни. Они и вызвали "скорую", - пишет местное издание "Прочерк".

Председатель НСЖУ Сергей Томиленко сообщил, что избитый журналист часто нарушал резонансные темы.

"Сейчас Вадим находится в реанимации в очень тяжелом состоянии. Журналист часто затрагивал резонансные темы, реально раздражал многих в Черкассах, кто имел большую власть и большие деньги. Надеемся на профессиональную работу врачей-реаниматоров, а правоохранители должным образом расследовать очередной акт грубой атаки на журналистов. Бьют друга, а безнаказанностью пытаются запугать всех", - написал Томиленко.

Личность нападавшего правоохранители еще не установили.

Открыто уголовное производство по части 1 статьи 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от "пяти до восьми лет.

Как отмечает "Прочерк", одна из самых громких публикаций Комарова за последнее время - об обстоятельствах пьяного бунта в Черкасской колонии №62. Среди других тем публикаций Комарова - хищение бюджетных средств, незаконное строительство, коррупция в Черкасском горсовете.

В 2016 году журналиста пытались застрелить.

Напомним, ранее в Днепре сожгли машину главреда местной газеты.