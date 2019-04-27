Это не первый случай поджога машины главного редактора этого издания.

В Днепре ночью 27 апреля сожгли автомобиль главного редактора местной газеты "Заря" Владимира Песоцкого. Об этом сообщили в Нацполиции области.

Фото: В Днепре сожгли машину главреда местной газеты "Заря"

Информация о возгорании автомобиля «Volvo» в Шевченковском районе города поступила в полицию около 3:30.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Инцидент прокомментировал глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

"Поджог продолжает серию запугиваний огнем журналистов в Днепропетровской области. В свое время подожгли автомобиль тоже главного редактора "Зори" (в то время) Ксении Зайцевой. В Каменском сгорело авто известного журналиста и редактора Сергея Гузя. Также в Каменском выгорела редакция местного издания "Событие", - написал Томиленко в Фейсбук.

Лидер НСЖУ напомнил, что ни один из предыдущих поджогов журналистского имущества должным образом не расследовали, а безнаказанность приводит к новым атакам и запугиваниям.

В НСЖУ призвали правоохранительные органы тщательно и как можно быстрее расследовать поджог.

Напомним, ранее в Днепре произошла массовая драка с поножовщиной с участием около 30 человек.