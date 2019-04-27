Из-за обстрелов боевиков ранен житель Чермалыка и двое украинских военных

Вооруженные формирования Российской Федерации 26 апреля обстреляли из стрелкового оружия Чермалык, из-за чего получил ранения местный житель.Также ранены два военнослужащих Объединенных сил. Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС.

"За прошедшие сутки, 26 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации 23 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, из них девять раз примененили запрещенные Минскими соглашениями минометы калибров 120 и 82 мм", - информируют украинские военные.

Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вооруженные формирования Российской Федерации 18 раз обстреляли позиции Объединенных сил у населенных пунктов Авдеевка, Павлополь, Пески, Опытное, Марьинка, Чермалык, Гнутово, Широкино.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник пять раз обстрелял позиции наших подразделений у населенных пунктов Луганское Крымское, Светлодарск и Станица Луганская.

"Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил. По данным разведки, 26 апреля двух оккупантов было уничтожено, четырех - ранено. Также военнослужащие Объединенных сил уничтожили грузовик оккупантов ", - говорится в сообщении украинских военных.

Ранее сообщалось, что в зоне ООС усилили бдительность накануне майских праздников.