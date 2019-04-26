Полиция расследует сообщение о минировании Южно-Украинской атомной

Сотрудники Национальной полиции в пятницу, 26 апреля, начали расследовать сообщение о минировании Южно-Украинской атомной электростанции (Южноукраинск Николаевской области).

Об этом информируют в управлении областной полиции.

Сообщается, что около 15:00 в полицию поступило анонимное сообщение о том, что на территории АЭС находится взрывное устройство.

На место происшествия прибыли специалисты экстренных служб.

Взрывоопасные или подозрительные предметы не обнаружены.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, которые угрожают гибелью людей или другими тяжелыми последствиями) Уголовного кодекса.

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