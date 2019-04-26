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Кабмин назначил Сергея Калашника исполняющим обязанности гендиректора ЧАЭС

Эту кандидатуру предложило Министерство экологии.

Кабмин назначил Сергея Калашника исполняющим обязанности гендиректора ЧАЭС
Фото: EPA/UPG

Кабинет Министров назначил исполняющим обязанности генерального директора Чернобыльской атомной электростанции Сергея Калашника.

Данное распоряжение Кабмина №274-р от 24 апреля "О согласовании назначения Калашника С. В. исполняющим обязанности генерального директора государственного специализированного предприятия "Чернобыльская АЭС" было опубликовано в официальном издании центральных органов исполнительной власти "Урядовий кур'єр".

В распоряжении указано, что данную кандидатуру на пост исполняющего обязанности гендиректора ЧАЭС предложило Министерство экологии и природных ресурсов.

Калашник ранее работал заместителем руководителя проекта совместного предприятия “НОВАРКА” (компании VINCI CGP/ BOUYGUES).

Напомним, гендиректором ЧАЭС был Игорь Грамоткин. 27 июля 2018 года он подал в отставку из-за разногласий с министерством экологии Украины. На официальном сайте ЧАЭС было отмечено, что для успешного завершения реализуемых на электростанции проектов требовалась слаженная работа всех вовлеченных сторон, однако власти создали искусственный конфликт с руководством станции, который быстро принял личностный характер.

После него роль исполняющего обязанности генерального директора Чернобыльской атомной электростанции выполнял Валерий Сейда.

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Источник: "Украинские новости"
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