Страна четырех революций
Страна четырех революций
​Рада приняла закон об украинском языке
​Рада приняла закон об украинском языке
Зеленский сообщил, что улетел на выходные в Турцию
Зеленский сообщил, что улетел на выходные в Турцию
Воевать или сотрудничать: в парламенте размышляют о стратегиях выживания
Воевать или сотрудничать: в парламенте размышляют о стратегиях выживания
Штаб Зеленского представил "военную доктрину"
Штаб Зеленского представил "военную доктрину"
Рубан покинул территорию Украины (обновлено)
Рубан покинул территорию Украины (обновлено)
Путин впервые лично прокомментировал результаты выборов в Украине
Путин впервые лично прокомментировал результаты выборов в Украине
​Зеленский обвинил ЦИК в затягивании оглашения результатов выборов, чтобы он не смог распустить Раду (обновлено)
​Зеленский обвинил ЦИК в затягивании оглашения результатов выборов, чтобы он не смог распустить Раду (обновлено)
Зе-команда. Хто не/є хто?
Зе-команда. Хто не/є хто?
ГлавнаяОбществоЖизнь

В субботу в Киеве до +24 градусов и небольшой дождь днем

Ночью в столице без осадков, до +10.

В субботу в Киеве до +24 градусов и небольшой дождь днем

В субботу, 27 апреля, в Киеве переменная облачность, ночью без осадков, днем небольшой дождь, местами гроза, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…+10 градусов, днем +22…+24 градуса.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, кратковременные дожди, грозы, ветер юго-западный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +7…+13 градусов, днем +21…+27 градусов.

В Карпатах кратковременный дождь, температура ночью +4…+9 градусов, днем +12…+17 градусов.

На севере Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем небольшой дождь, в Житомирской области кратковременный дождь, местами гроза, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…+12 градусов, днем +19…+26 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, только в Винницкой области небольшой дождь, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4…+12 градусов, днем +20…+25 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, ночью небольшой дождь, днем без осадков, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5…+11 градусов, днем +20…+26 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4…+10 градусов, днем +18…+25 градусов, в Одесской области +16…+21 градус.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10 градусов, днем +18…+23 градуса.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:
Новости по теме:

Читайте также