В пятницу в Киеве до +24 градусов тепла

В западных областях ожидаются дожди с грозами.

В пятницу, 26 апреля, в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…+10 градусов, днем +22…+24 градуса.

На западе Украины переменная облачность, небольшие кратковременные дожди, местами грозы, ветер южный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +7…+13 градусов, днем +22…+28 градусов.

В Карпатах небольшие кратковременные дожди, температура ночью +5…+10 градусов, днем +20…+25 градусов.В Моршине небольшие кратковременные дожди, температура ночью +10…+12 градусов, днем +24…+26 градусов.

В Трускавце небольшие кратковременные дожди, температура ночью +10…+12 градусов, днем +24…+26 градусов.

В Сваляве небольшие кратковременные дожди, температура ночью +10…+12 градусов, днем +23…+25 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4…+10 градусов, днем +19…+25 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4…+11 градусов, днем +20…+26 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, небольшие кратковременные дожди, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7…+13 градусов, днем +19…+25 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4…+10 градусов, днем +15…+22 градуса.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10 градусов, днем +15…+20 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью +8…+10 градусов, днем +17…+19 градусов.