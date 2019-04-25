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В Мариуполе патрульные привязали агрессивную собаку к машине и поводком сбили с ног пешехода

Животное не подпускало к своему хозяину полицейских и врачей.

В Мариуполе патрульные привязали агрессивную собаку к машине и поводком сбили с ног пешехода
Фото: facebook.com/MariupolPolice

В Мариуполе патрульные полицейские привязали агрессивную собаку к своему автомобилю, чтобы отвести ее домой, и случайно поводком сбили с ног пешехода.

Пресс-служба патрульной полиции Донецкой области сообщила, что экипаж получил вызов о том, что на улице лежит мужчина, рядом с которым сидит большой агрессивный пес.

Животное не подпускало к своему хозяину ни полицейских, ни врачей, поэтому, чтобы не убивать собаку, полицейские привязали поводок к машине и на медленной скорости отвели ее к дому владельца. Там собаку привязали к дереву, чтобы она не сбежала.

По пути им встретился пешеход, который двигался в попутном направлении. Машина объехала его с одной стороны, а собака решила обойти с другой. В результате поводок зацепился об ноги мужчины, и человек упал. Патрульные убедились, что пешеход не пострадал и вернулся на тротуар, и продолжили путь.

Владельца собаки тем временем госпитализировали для оказания медицинской помощи. Когда он пришел в себя, ему сообщили, где его собака.

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