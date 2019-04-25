На Донбассе получил ранения украинский военный

В среду, 24 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе 14 раз нарушили режим прекращения огня, из них восемь раз - с применением запрещенных артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибров 120 и 82 мм. В результате обстрелов получил ранения один служащий объединенных сил, сообщает пресс-центр ООС на своей странице в Фейсбуке.

Враг также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Обстрелы зафиксированы вблизи населенных пукнтов Николаевка, Авдеевка, Верхнеторецкое, Марьинка, Новогнатовка, Водяное, Попасная, Шумы, Троицкое и Луганское. Вблизи Новозвановки боевики совершили четыре обстрела с применением артиллерийских систем калибра 122 мм и 120-мм минометов.

Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил. По данным разведки, 24 апреля двое оккупантов убиты, трое - ранены.

С начала текущих суток противник совершил три обстрела: из гранатометов различных систем - вблизи населенного пункта Гнутово, дважды из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе села Лебединское.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На обстрел противника наши защитники дали адекватный ответ. Потери оккупантов уточняются.

Напомним, накануне стало известно, что представители России в трехсторонней контактной группе отказались объявлять режим тишины на время пасхальных праздников.