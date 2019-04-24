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Глава СММ ОБСЕ посетил Луганскую область и почтил память Джозефа Стоуна

Джозеф Стоун погиб в апреле 2017 года в Луганской области.

Глава СММ ОБСЕ посетил Луганскую область и почтил память Джозефа Стоуна
Фото: twitter.com/OSCE_SMM

Глава Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Эртурул Апакан посетил Луганскую область и встретился с наблюдателями миссии. Об этом сообщается на странице СММ ОБСЕ в Facebook.

"На этой неделе во время своего визита в Луганскую область глава СММ Эртурул Апакан встретился с сотрудниками миссии, а также принял участие в церемонии памяти Джозефа Стоуна", - отмечено на странице.

Напомним, в апреле 2017 года в результате взрыва мины на оккупированной территории Луганской области погиб сотрудник наблюдательной миссии ОБСЕ, гражданин Великобритании, Джозеф Стоун. Также в результате взрыва была контужена гражданка Германии Ива Гнелин.

В январе 2018 года в Краматорске Донецкой области в ДТП также погиб наблюдатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

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