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Генсек ОБСЕ выступил за отправку миротворцев ОБСЕ и ООН на Донбасс

Он читает, что новый президент может стать новой возможностью завершения войны в Украине.

Генсек ОБСЕ выступил за отправку миротворцев ОБСЕ и ООН на Донбасс
Фото: FDFA EDA

Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер рассчитывает, что новоизбранный президент Украины даст новый толчок к разрешению конфликта на востоке страны. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Посмотрим, возникнет ли новая возможность в связи с развитием ситуации в Украине, избранием нового президента. Я надеюсь, что это станет импульсом, который позволил бы реализовать Минские договоренности", - сказал Гремингер.

Он подчеркнл, что ОБСЕ выступает за то, чтобы в Донбасс был направлен совместный миротворческий контингент ООН и ОБСЕ.

"Мы предлагали такой вариант, но на данный момент есть очень разные предложения: российские предложения, предложения Украины и США, и пока мы не можем сблизить позиции, у нас не будет возможности для принятия резолюции Совбеза ООН, которая должна быть базой такой операции. На данный момент, позиции слишком различаются", - сказал Т.Гремингер.

Напомним, ОБСЕ признала выборы президента Украины соревновательными и проведенными с уважением к фундаментальных человеческих свобод.

20 апреля глава ОБСЕ и министр иностранных и европейских дел Словакии Мирослав Лайчак выразили сожаление, что Россия отказалась поддержать инициативу Украины об объявлении пасхального перемирия с 19 апреля.

Лайчак подчеркнул насущную необходимость не только повторно взять на себя обязательства по восстановлению перемирия, но и договориться о постоянном и необратимом прекращении огня.

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