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"Народный фронт" и БПП в Раде: никаких досрочных выборов не будет

"Парламент пойдёт на выборы в срок - осенью этого года".

"Народный фронт" и БПП в Раде: никаких досрочных выборов не будет
Фото: Анна Стешенко

Депутаты фракций "Народны фронт" и "Блок Петра Порошенко" вышли к президиуму Верховной Рады и заявили, что "реванша не будет".

Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

"Реванша не будет. Об этом вам говорят фракции «Народного фронта» и БПП... Парламент пойдёт на выборы в срок - осенью этого года. Никаких досрочных выборов не будет", - заявил глава фракции "НФ" Максим Бурбак.

Рядом с ним на трибуне стоял глава фракции БПП Артур Герасимов в окружении нардепов двух фракций.

Бурбак также заверил, что также не будет отставки спикера Андрея Парубия. "Как бы этого сейчас не хотелось отдельным депутатам по указанию Портнова и Медведчука", - добавил он.

В свою очередь, Парубий напомнил, что вчера получил заявление от депутата Валерия Писаренко о начале сбора 150 подписей под проектом постановления об отставке спикера Рады. Парубий пообещал, в случае сбора необходимого количества подписей в соответствии с регламентом, он безотлагательно поставит проект постановления на голосование.

Напомним, победивший во втором туре президентских выборов артист Владимир Зеленский также рассчитывает на большинство в Раде после парламентских выборов.

Анна СтешенкоАнна Стешенко, ​журналист
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